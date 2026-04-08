وزارة الدفاع تودع الأمين التنفيذي السابق لـ«قدرة شمال إفريقيا»

أقامت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، صباح الأربعاء 8 أبريل 2026، حفلًا رسميًا لتوديع أحمد أحميدة التاجوري، الأمين التنفيذي السابق لقدرة شمال إفريقيا، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع وعدد من ضباط ديوان الوزارة.

وتم خلال الحفل الإشادة بالجهود التي بذلها التاجوري خلال فترة عمله على رأس الإدارة التنفيذية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة الليبية عامة ووزارة الدفاع خاصة بين دول المبادرة الإقليمية.

كما ثمنت الوزارة المقترحات القيمة التي قدمها التاجوري فيما يخص تطوير وتعزيز عمل المبادرة، مؤكدين أن مساهماته أسهمت في الارتقاء بالقدرات التنظيمية والإدارية للوزارة وتعزيز العلاقات الإقليمية.