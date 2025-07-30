وزارة الدفاع تُحذر: ضربات جوية دقيقة تستهدف أوكار الإجرام وتهريب البشر والمخدرات

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن بدء تنفيذ عمليات عسكرية جوية دقيقة تستهدف أوكار الجماعات الخارجة عن القانون، التي تنشط في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات وتشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الضربات الجوية تأتي ضمن جهود أمنية وعسكرية شاملة للقضاء على تمركزات المجموعات الإجرامية في مناطق محددة. ودعت جميع المواطنين، خاصة سكان المناطق القريبة من تلك الأوكار، إلى الابتعاد الفوري عن مواقع التمركز وعدم التواجد في محيطها حرصًا على سلامتهم.

وشددت وزارة الدفاع على أنها لن تتهاون مع أي جهة تقدم دعماً أو إيواءً لتلك العناصر الخارجة عن القانون، مؤكدة أن التعاون مع القوات المسلحة واجب وطني، وأن سلامة المدنيين تظل على رأس أولوياتها.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات وتوخي الحذر، مع التأكيد على استمرار العمليات حتى يتم تطهير هذه المناطق وتأمينها بشكل كامل.