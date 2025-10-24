وزارة الدفاع تُصدر أوامر مشددة بعد الاشتباكات في مصراتة

أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أوامر فورية وصارمة بمنع خروج عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم بمدينة مصراتة، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الخميس بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعين لها وقوة العمليات المشتركة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء حفاظًا على الانضباط العسكري ومنعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقًا عاجلًا وشاملًا قد فُتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

كما شددت الوزارة على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيُواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.