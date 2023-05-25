وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ ضربات جوية في الساحل الغربي

أفادت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها كانت ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة.

وبحسب ما نقل المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، في إيجاز صحفي، فإن وزارة الدفاع، وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني.

كما أهابت وزارة الدفاع بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.