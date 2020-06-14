وزارة الدفاع تُناقش آلية التخلص من الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

ترأس وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق عقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، ااجتماعا ضم كلا من مدير إدارة الهندسة العسكرية لواء جمال شليبك، ورئيس فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية العميد أحمد الهادي بعيو، وعن المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب العقيد مهندس عادل العطوي، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف لإزالة مخلفات الحروب والألغام.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 24 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لإزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحروب.
وناقش المجتمعون آلية وضع برنامج عمل يكفل التخلص من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب في مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، بالتعاون مع فرق الهندسة العسكرية وفرق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية.
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