وزارة الدفاع تُناقش آلية التخلص من الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

ترأس وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق عقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، ااجتماعا ضم كلا من مدير إدارة الهندسة العسكرية لواء جمال شليبك، ورئيس فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية العميد أحمد الهادي بعيو، وعن المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب العقيد مهندس عادل العطوي، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف لإزالة مخلفات الحروب والألغام.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 24 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لإزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحروب.

وناقش المجتمعون آلية وضع برنامج عمل يكفل التخلص من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب في مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، بالتعاون مع فرق الهندسة العسكرية وفرق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية.