وزارة الدفاع: جهود العاملين أساس نجاح المؤسسة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عن إقامة احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك صباح الأحد 11 شوال 1447 هـ الموافق 29 مارس 2026، في ديوان الوزارة، بحضور منتسبي الديوان وعدد من ضيوف الوزارة.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن الاحتفالية افتتحها مدير مكتب وزير الدفاع بكلمة هنأ فيها كافة الكوادر الإدارية بالعيد السعيد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف الإدارات لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وأوضحت وزارة الدفاع أن مدير مكتب الوزير حث جميع المنتسبين على الاستمرار في العطاء والبذل، وتعزيز التطوير المهني لضمان الارتقاء بالمؤسسة العسكرية، بما يليق بالوطن ويعكس التزام الوزارة برفع مستوى الأداء والخدمة العسكرية.

هذا وتعتبر احتفالات عيد الفطر في وزارة الدفاع مناسبة سنوية لتعزيز الروح المعنوية للعاملين والكوادر الإدارية والعسكرية، وللتأكيد على التلاحم بين جميع منتسبي المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط المهني وتحفيز الموظفين على الاستمرار في العطاء، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه ليبيا.

وتسعى وزارة الدفاع من خلال هذه الفعاليات إلى إبراز أهمية التطوير المستمر للكوادر، وضمان الأداء الفعال للإدارات المختلفة، بما يعكس التزام الوزارة برفع مستوى الخدمة العسكرية وحماية السيادة الوطنية.