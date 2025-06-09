وزارة الدفاع: ضبط تحركات ميدانية مفاجئة في طرابلس وتحذير من تكرار الخروقات

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي، أنها تابعت تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، ووصفتها بأنها “خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة”.

وأوضحت الوزارة أنها تدخلت فورياً عبر قنواتها الرسمية لضبط الموقف ميدانياً، مؤكدة نجاحها في فرض احترام الهدنة، ما أدى إلى انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة، دون تسجيل تصعيد أو مواجهة مفتوحة.

وشددت وزارة الدفاع على التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة في الوقت ذاته بانضباط القوات النظامية التابعة لها وحرصها على تفادي الانزلاق نحو التوتر.

وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التصرفات، مؤكدة أنها “لن تُقابل بالصمت”، وأنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن احترام السيادة الأمنية، وتدعم المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكد البيان أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، وستواصل العمل لضمان الأمن والاستقرار في العاصمة وفي كافة المناطق التابعة لنطاق مسؤوليتها.