وزارة الدفاع في سوريا تعلن بدء ضم الفصائل المسلحة تحت مظلتها

أعلنت وزارة الدفاع، في الإدارة السورية المؤقتة بدء جلسات تنظيمية مع قيادات فصائل المعارضة المسلحة لضمها إلى وزارة الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”: “وزارة الدفاع السورية تبدأ بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع”.

وكان أكد القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، أن “الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة”.

وأضاف: “وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستحل هذه الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية”.

ودعا الشرع “حكومات العالم إلى شطب “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود “لتتمكن سوريا من إعادة البناء”.

انطلاق طائرة إغاثية سعودية خامسة إلى سوريا

غادرت مطار الملك خالد بالرياض اليوم السبت، متوجهة إلى سوريا، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “تحمل الطائرة المتجهة إلى مطار دمشق الدولي، مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا”.

ووصلت أمس الجمعة، “رابع طائرة إغاثة سعودية إلى دمشق، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طنا، وبذلك، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام”.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن “تسيير جسر بري إلى الأراضي الأردنية نحو سوريا، وأنه سينقل معدات طبية ثقيلة”.