وزارة الدفاع: ماضون في تنفيذ القانون على الجميع

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن ما حدث منذ فجر يوم الجمعة، من اشتباكات بين كتيبتين في منطقة تاجوراء هو عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم السبت، بشأن أحداث منطقة تاجوراء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ونوه البيان بأن القتال ضد التمرد لا يعطي حصانة لأحد، والجميع تحت القانون وسيادة الدستور.

وأضافت الوزارة: “إننا ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمي على السلطة”.

وأشار البيان إلى أن جميع القوات في وزارة الدفاع تخضع لأوامر القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق، وأن لا مشروعية لأي جهة خارجة عنها.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالقول: “سنضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدنية أو يُهدد أمن وسلامة شعبنا”.