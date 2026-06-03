وزارة الدفاع: نواصل دعم «مؤسسات الدولة» والحفاظ على الاستقرار

استقبل وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الفريق عبدالسلام الزوبي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، في مقر ديوان الوزارة في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول للمجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن في البلاد، في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني.

كما أكد الجانبان على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها وزارة الدفاع، في حماية الوطن وصون سيادته، إلى جانب الجهود المستمرة في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية والازدهار.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين، بما يعزز مناخ التوافق الوطني، ويدعم مسارات بناء الدولة ويحافظ على المصالح الوطنية العليا.