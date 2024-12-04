وزارة الرياضة تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عـبد الـشفـيـع الـجويـفي، صوفيا كيمخادزة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون والتنمية المستدامة ليشمل عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الجويفي، “على دور الرياضة المهم”، مؤكدا “بأن حكومة الوحدة الوطنية دائما على أتم الاستعداد لدعم برامج الأمم المتحدة من خلال رعاية برنامج “رياضيون من أجل السلام” وتسخير جميع الإمكانات لدعم الشباب والأشخاص ذوي الهمم وإدماجهم بشكل فعال بقطاع الرياضة وتقديم لهم كل أوجه الدعم الممكنة”.