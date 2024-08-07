وزارة الرياضة تتكفل بدعم ورعاية منافسات دوري سباعي الصعود

تكفلت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية بجميع مصاريف التنقل والإقامة للفرق المتنافسة في دوري سباعي «الصعود للدوري الممتاز»، وتقديم الدعم المناسب لهم.

بحيث ستتبارى أندية المنطقة الشرقية على الملاعب المعتمدة بالمنطقة الغربية وأندية المنطقة الغربية ستلعب على ملاعب الأنصار وشهداء القبة وشحات.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة الرياضة على مواصلة دعم جميع المسابقات ومن بينها نهائيات مسابقات كرة القدم للموسم الحالي 2023-2024 وفضلا عن الدعم المادي المقدم لفرق دوري الدرجة الأولى.

ووجه وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بضرورة تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تهيئة كل ظروف النجاح أمام جميع الفرق واتحاد الكرة، وذلك من باب اهتمام ورعاية الوزارة لكل الأنشطة والمسابقات الرياضية لجميع فرقنا ومنتخباتنا الوطنية دون استثناء.