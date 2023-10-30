وزارة الزراعة تبحث أوجه التعاون مع محفظة ليبيا إفريقيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة المُكلف حسين القطراني، بمقر الوزارة في طرابلس، رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا بالمحفظة الطاهر بالخير، وعضو اللجنة عبد الحليم المجراب، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والجهات التابعة لها.

وأفادت المحفظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها محفظة ليبيا إفريقيا تنفيذاً لخطة عملها بشأن إعطاء الأولوية للاستثمار في الداخل بالاقتصاد الليبي وفي مقدمتها قطاع الزراعة، مع الاهتمام والمحافظة في ذات الوقت بالاستثمارات في القارة الإفريقية ومعالجة ما قد يواجهها من صعوبات.

هذا وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التعاون وتحديد المشاريع التي يمكن تخصيصها من طرف الوزارة للاستثمار فيها من قبل المحفظة.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.