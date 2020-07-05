وزارة الزراعة تبحث تعزيز العمل المشترك مع جهاز الشرطة الزراعية

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق عبد الباسط الغنيمي، اجتماعاً اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبد الباسط عبد الجليل.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بوزارة الزراعة في العاصمة طرابلس، بحضور وكيل الوزارة المهندس فتحي بيرام، بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمواصلة العمل المشترك والتنسيق بين الوزارة والجهاز لخدمة قطاع الزراعة والاستفادة من الخبرات المتوافرة في الوزارة بمؤسساتها ومراكزها البحثية والتدريبية.

وجدد رئيس الجهاز خلال الاجتماع التاكيد على الرغبة في فتح آفاق واسعة في التعاون مع وزارة الزراعة خاصة في مجال التدريب تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية فتحي باشاغا الداعية إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الزراعة في المجالات كافة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وقدم رئيس الجهاز الشكر والتقدير للوزير للدعم اللامحدود للجهاز والموافقة على تخصيص المبنى الإداري بطرابلس كمقر لجهاز الشرطة الزراعية.