وزارة السياحة تعزز «الاستثمار الخاص» لتنشيط القطاع

افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصر الدين الفزاني المقر الجديد لشركة سوفانا للاستثمار السياحي وخدمات رجال الأعمال، في خطوة عكست توجه الوزارة نحو دعم القطاع السياحي الخاص وتعزيز دوره في تنشيط الحركة السياحية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع السياحي، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة عمل تشجع الاستثمار وتطوير الخدمات السياحية.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أهمية الدور الذي تضطلع به الشركات الوطنية في الارتقاء بالخدمات السياحية، والمساهمة في تحريك القطاع السياحي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويع مصادر الدخل.

وأشاد الوزير بجهود شركة سوفانا في تقديم خدمات سياحية متميزة وفق المعايير المعتمدة، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتنظيمها، ورفع مستوى الأداء داخل القطاع السياحي.

وأوضح أن افتتاح المقر الجديد ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى دعم وتشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة التنظيم وكفاءة العمل في القطاع السياحي.

وتواصل وزارة السياحة والصناعات التقليدية دعم مبادرات الاستثمار السياحي الخاص، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنشيط القطاع السياحي، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.