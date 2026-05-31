وزارة الشؤون تبدأ توزيع «إغاثة عاجلة» في غات وتهالة

أرسلت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، شحنات متنوعة من المواد الغذائية ومياه الشرب إلى منطقتي غات وتهالة، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ضمن الاستجابة الحكومية العاجلة لمعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة ودعم الأسر المتضررة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن لجنة الأزمة بالوزارة تتابع بشكلٍ مباشر احتياجات المناطق المتضررة، وتعمل بصورة مستمرة على تقييم الأوضاع ميدانيًا، وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل عاجل، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لضمان سرعة التدخل والاستجابة.

وأضافت أن فروع الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع البلديات، شكلت لجانًا ميدانية لحصر الأضرار ومتابعة احتياجات المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب العمل على تنسيق إيصال المساعدات إلى مستحقيها بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء تداعيات السيول التي شهدتها بعض مناطق الجنوب الغربي، والتي تسببت في أضرار مادية طالت عددًا من الأسر والبنية الخدمية، ما استدعى تحركًا عاجلًا لتوفير الإغاثة الأساسية.

هذا وتشهد مناطق الجنوب الليبي بين الحين والآخر تقلبات مناخية تؤدي إلى سيول مفاجئة، ما يدفع الجهات الحكومية إلى تنفيذ خطط استجابة طارئة تشمل الإغاثة العاجلة وتقييم الأضرار وإعادة توفير الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.