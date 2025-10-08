الشؤون الاجتماعية تبدأ توزيع صكوك بدل الإيجار للنازحين من مرزق

في إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، تحت إشراف الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني، عن بدء تسليم صكوك بدل الإيجار للأسر المهجّرة من مدينة مرزق، في خطوة تهدف إلى توفير الدعم اللازم لاستقرارهم المعيشي والتخفيف من الأعباء التي يواجهونها.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزامها المستمر برعاية الفئات المتضررة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ برامج حماية شاملة تغطي كافة المناطق المتأثرة.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز برامج الدعم الإنساني والاقتصادي بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع الأسر الليبية.