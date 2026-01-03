«وزارة الشؤون» تبدأ صرف الدعم المالي لفروع البلديات

باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، صرف الدعم المالي المخصص لفروعها في جميع البلديات، وذلك بناءً على توجيه وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن صرف هذا الدعم يهدف إلى تمكين الفروع ميدانيًا، عبر توفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية البرامج الاجتماعية وتنفيذ المبادرات الموجهة إلى الفئات المستحقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية التي تسعى الدولة لتعزيزها في مختلف المناطق.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يركز على رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي داخل الفروع، وتحسين جودة الخدمات، مع توسيع نطاق الاستفادة منها بما يضمن توزيعًا عادلاً للدعم ويعزز مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي على مستوى ليبيا.