وزارة الشؤون تتابع أداء الفروع  في طرابلس ولجنة الأزمة تزور «أبوسليم»

ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، عقدت الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعًا موسعًا مع رئيسي فرعي طرابلس المركز وحي الأندلس.

وتناول الاجتماع تقييم أداء الفروع، ومناقشة سبل تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرات الموظفين، إلى جانب متابعة إجراءات منحة الزوجة والأبناء، واستمرار تسليم بطاقات “إيفاء” للمواطنات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى برامج حصر الأسر المحتاجة في طرابلس الكبرى وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة. الوزيرة شددت على أهمية التنسيق وتوفير الإمكانات الفنية والبشرية لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتلبية احتياجات المواطنين.

بموازاة ذلك، نفذت لجنة الأزمة والطوارئ بالمنطقة الغربية زيارة ميدانية إلى فرع الشؤون الاجتماعية أبوسليم، تنفيذًا لتعليمات الوزيرة الكيلاني، واطلعت على سير العمل والتحديات القائمة، بمشاركة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها.

وقدم رئيس الفرع وعدد من رؤساء الأقسام عرضًا حول أوضاع الفرع، والإجراءات المتبعة لتسليم بطاقات “إيفاء” ومتابعة منحة الزوجة والأبناء، داعين المواطنين إلى مراجعة المصارف لاستلام مستحقاتهم.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لجهود العاملين، مشيدة بحرصهم على تقديم الخدمة رغم التحديات، ودعت إلى مضاعفة الجهود في حصر الأضرار ودعم المتضررين. كما أكدت استمرار دعمها لفروع الوزارة كافة لضمان أداء مهامها بكفاءة.