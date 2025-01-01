وزارة الشؤون تتابع أوضاع الأسر المتضررة في العواتة والعربان

تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، قام مدير إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات ورئيس لجنة الدعم النفسي، رفقة فريق لجنة الأزمة والطوارئ في المنطقة الغربية، بزيارة ميدانية إلى بعض الأسر المتضررة التي تتخذ مقار بعض الشركات مأوى لها في بلديتي العواتة والعربان.

وشملت الزيارة “حصر الأسر المتضررة والاستماع إلى احتياجاتها، وتسجيل تفاصيل أوضاعها المعيشية الصعبة”.

وتهدف هذه الجهود إلى “إعداد تقرير مفصل حول أوضاع الأسر المتضررة لرفعه إلى الوزيرة والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة العاجلة”.

وتركزت الجهود على “دعم فئات محددة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مع مناقشة سبل تخفيف معاناتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم. كما تناولت الزيارة بحث تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية”.

كما تأتي هذه الزيارة في “إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المناطق التي تواجه ظروفًا استثنائية”.

وزارة الشؤون الاجتماعية تتابع أوضاع الأسر المتضررة في العواتة والعربان. تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥