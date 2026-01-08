«وزارة الشؤون» تتابع حالة إنسانية صعبة في جنزور

وجّهت وزارةُ الشؤونِ الاجتماعيةِ فريقَ الدعمِ النفسيِّ والاجتماعيِّ إلى تقديمِ الرعايةِ اللازمةِ لأسرةٍ تقيمُ في جنزورَ، تضمُّ ستةَ أطفالٍ يعانونَ من أمراضٍ مزمنةٍ ومشكلاتٍ صحيةٍ ونفسيةٍ متعدّدةٍ.

وجاءَ هذا التوجيهُ من وزيرةِ الشؤونِ الاجتماعيةِ وفاء أبو بكر الكيلاني، عقبَ تداولِ معاناةِ الأسرةِ عبرَ وسائلِ الإعلامِ ومنصّاتِ التواصلِ الاجتماعيِّ، وما تضمّنته من معلوماتٍ حولَ إصابةِ عددٍ من الأطفالِ بمرضِ ضمورِ العضلاتِ واضطراباتِ الجهازِ العصبيِّ.

ونفّذَ فريقُ الدعمِ النفسيِّ والاجتماعيِّ بالوزارةِ، وبالتنسيقِ مع فرعِ الشؤونِ الاجتماعيةِ جنزورَ، زيارةً ميدانيةً للأسرةِ، شملتِ الاطلاعَ المباشرَ على أوضاعِها الصحيةِ والاجتماعيةِ، وإجراءَ مقابلاتٍ فرديةٍ مع جميعِ أفرادِها.

وشاركَ في الزيارةِ اختصاصيونَ اجتماعيونَ ونفسيونَ، عملوا على تقييمِ الحالةِ بصورةٍ شاملةٍ، بهدفِ تحديدِ طبيعةِ الاحتياجاتِ النفسيةِ والاجتماعيةِ، ووضعِ تصورٍ مهنيٍّ للتدخّلِ المناسبِ.

وعقبَ استكمالِ الزيارةِ، أعدَّ الفريقُ تقريرًا مفصّلًا تضمّنَ تشخيصَ الأوضاعِ الصحيةِ والنفسيةِ والاجتماعيةِ للأسرةِ، إلى جانبِ رصدِ الاحتياجاتِ الأساسيةِ والتوصياتِ المقترحةِ، تمهيدًا لرفعِه إلى الوزيرةِ لاتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ، وتوفيرِ أوجهِ الدعمِ المطلوبةِ وفقَ الاختصاصِ.