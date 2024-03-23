وزارة الشؤون تضم «النازحين والمهجرين» للمشروع الوطني للحماية الاجتماعية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، عن ضم النازحين والمهجرين الليبيين في الداخل والخارج لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت الكيلاني، وهي رئيسة اللجنة العليا لشؤون المهجرين، خلال اجتماع بحضور أعضاء اللجنة، على ضرورة الاهتمام بملف المهجرين والنازحين ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة، وجبر الضرر وصولا الي الاستقرار والسلم المجتمعي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في المناطق التي خرج منها المهجرين، وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة اليها، بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.