وزارة الشؤون تعلن بدء إجراءات صرف «منحة الأسر»

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، إيداع مخصصات منحة الزوجة والأولاد الخاصة بالربع الثاني من عام 2026 في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي، ضمن إجراءات صرف الدعم المخصص للأسر المستحقة في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة أن المخصصات تشمل منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، إضافة إلى منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر وتعزيز الاستقرار المعيشي.

وأوضحت الوزارة أنها ستباشر إحالة قوائم المستفيدين إلى إدارة العمليات المصرفية، تمهيداً لتحويل المبالغ المالية إلى حسابات المواطنين بالمصارف التجارية في مختلف المدن والمناطق الليبية، وفق الإجراءات المالية والتنظيمية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات المستحقة، في ظل الاهتمام الحكومي بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الليبية.

ويترقب آلاف المستفيدين بدء عمليات التحويل الفعلية إلى الحسابات المصرفية، خاصة مع اعتماد هذه المنحة كأحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي التي تشمل شريحة واسعة من المواطنين في ليبيا.

وتؤكد الوزارة بشكل متواصل سعيها إلى تطوير آليات صرف المنح وتحسين إجراءات التحويل المالي، بما يضمن سرعة وصول المستحقات إلى المواطنين في مختلف المناطق، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.