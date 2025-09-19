الشؤون الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز «التواصل المؤسسي والدولي»

عززت وزارة الشؤون الاجتماعية آليات التواصل المؤسسي والدولي بإبرام مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي، بهدف وضع إطار متكامل لتنسيق الاتصال على المستويين الوطني والدولي، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات الاجتماعية أمام الشركاء الإقليميين والدوليين.

ووقع المذكرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل العام، علي الناضوري، وعن مركز الاتصال الحكومي مديره محمد أبو حلقة.

وتشمل المذكرة التعاون في تنسيق استراتيجيات الاتصال الوطنية والدولية لإبراز جهود الوزارة ومشاريعها الإنسانية والتنموية، إلى جانب تصميم حملات إعلامية توعوية تستهدف الفئات المستفيدة من خدماتها، مثل النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تنص المذكرة على إعداد تقارير تحليلية ومقترحات عرض تسهم في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، وبناء قدرات فرق الوزارة في الاتصال الحكومي وإدارة العلاقات الدولية، ووضع نموذج حوكمة للعلاقات الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير آليات التواصل المؤسسي وتسهيل التعاون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، لضمان وصول برامجها ورسائلها إلى الشركاء الفاعلين وتحقيق دعم أكبر لجهود الحماية والتمكين الاجتماعي.