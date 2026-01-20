وزارة الشؤون تُحيل قوائم مستفيدي «منحة الأسرة» للمصارف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، إيداع مخصصات منحة الزوجة والأولاد للربع الرابع من عام 2025م في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزيًّا.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني أن المخصصات تشمل منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة عامًا، إضافة إلى منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عامًا.

وأكدت الكيلاني أن الوزارة تُحيل غدًا قوائم المستفيدين إلى إدارة العمليات المصرفية، لضمان تحويل المبالغ المالية إلى حسابات المستحقين في المصارف التجارية بمختلف أنحاء البلادِ.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها باستمرارية صرف المنح الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الليبية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعيًّا.