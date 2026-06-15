الشؤون الاجتماعية: ليبيا ملتزمة بدعم «حقوق الطفولة» وتعزيز الشراكات الإفريقية

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة العليا للطفولة في ليبيا وفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية أسماء الجابري، التي وصلت إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات يوم الطفل الأفريقي المقرر تنظيمه في طرابلس يوم 16 يونيو.

وجاء اللقاء في إطار الحضور الإقليمي والأفريقي للمشاركة في احتفالات يوم الطفل الأفريقي، الذي تنظمه اللجنة العليا للطفولة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، تحت شعار “ضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي والنظافة لكل طفل في أفريقيا”، في تأكيد على التزام ليبيا بدعم قضايا الطفولة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الأطفال ورفاههم.

وفي سياق متصل، اطلعت اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل على جهود المؤسسات الليبية في حماية ورعاية الأطفال، خلال سلسلة زيارات ميدانية شملت عدداً من الجهات المختصة ضمن برنامج يوم الطفل الأفريقي.

وزار وفد اللجنة مركز التوحد التابع لصندوق التضامن الاجتماعي في تاجوراء، واطلع على البرامج التأهيلية والتعليمية والخدمات المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما شملت الزيارات مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية، حيث جرى التعرف على آليات حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإجراءات المتبعة في التعامل مع القضايا ذات الصلة.

كما زار الوفد مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة العدل، واطلع على الجهود القانونية والقضائية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، في وقت شدد فيه على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية المعنية بالطفولة.

وتتواصل فعاليات يوم الطفل الأفريقي في طرابلس عبر ورش عمل متخصصة للأطفال، انطلقت بمشاركة خبراء أفارقة ومختصين، وركزت في يومها الأول على حق الطفل في الحصول على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة، باعتباره من الحقوق الأساسية المرتبطة بالصحة والنمو.

وشهدت الورش نقاشات وأنشطة تفاعلية وتوعوية هدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل، إلى جانب فقرات فنية وبرامج تعليمية وترفيهية تستهدف ترسيخ مفاهيم النظافة والصحة العامة لدى الأطفال.

وفي سياق متصل، افتتح وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناضوري فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الوطني لفنون ومهارات الطفل في ميدان الشهداء بطرابلس، بمشاركة أطفال من مختلف المدن الليبية، وبحضور الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

وتضمن المهرجان معرضاً لأعمال فنية وإبداعية للأطفال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية وترفيهية، بهدف اكتشاف المواهب الناشئة وصقلها وتعزيز مشاركتها الثقافية، وترسيخ قيم الإبداع والانتماء لدى الأطفال.