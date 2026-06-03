وزارة الشباب: استمرار مراجعة «الطعون الانتخابية» وفق معايير النزاهة

أعلنت لجنة الطعون الانتخابية أنها تواصل أعمالها المتعلقة بمراجعة الطعون المقدمة بشأن نتائج بعض صناديق الاقتراع، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزارة الشباب أن اللجنة شرعت في إعادة فرز عدد من صناديق الاقتراع استجابةً للطعون المقدمة من بعض القوائم الانتخابية، وبحضور ممثلي القوائم في البلديات المعنية، بما يضمن متابعة جميع المراحل الإجرائية بشكل مباشر.

وبحسب ما ورد، تشمل عملية إعادة الفرز التحقق أولًا من سلامة قفل صندوق الاقتراع، ومطابقته مع الرقم التسلسلي للقفل الذي تم تسليمه مسبقًا إلى اللجنة الفرعية المختصة، قبل الانتقال إلى إعادة عد أوراق الاقتراع بدقة.

وأكدت الجهة المعنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة عمل تهدف إلى ضمان إعلان القوائم النهائية للنتائج وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وبما يعزز ثقة مختلف الأطراف في نزاهة العملية الانتخابية.