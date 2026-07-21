وزارة الشباب: الاستثمار في «القيادات الشبابية» أساس لبناء إدارة محلية أكثر استجابة

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، البرنامج الوطني لتعزيز قدرات المجالس المحلية للشباب المنتخبة حديثاً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، بشأن إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس قبل بدء مهامهم الرسمية.

وأوضحت وزارة الشباب أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز إعداد القيادات الشابة في ليبيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ضمن المرحلة الأولى من خطة تدريبية تستهدف تطوير قدرات المجالس المحلية الشبابية المنتخبة ورفع جاهزيتها للعمل خلال المرحلة المقبلة.

ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أيام، نحو 150 شاباً وشابة من المجالس المحلية للشباب في مدن مصراتة وصبراتة وترهونة، بهدف تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم العملية، بما يمكنهم من أداء دور أكثر فاعلية في مجالات الإدارة المحلية وخدمة المجتمع.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يركز على تزويد المشاركين بفهم أوسع لطبيعة عمل المجالس المحلية الشبابية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وأسس الإدارة المحلية في ليبيا، إلى جانب تعزيز مفاهيم المشاركة المدنية والعمل المجتمعي.

ويتضمن التدريب جلسات تفاعلية وتطبيقات عملية تساعد المشاركين على تحويل المعارف النظرية إلى مهارات قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرتهم على التعامل مع التحديات المحلية والمساهمة في وضع حلول تخدم مجتمعاتهم.

وأشارت وزارة الشباب إلى أن بناء قدرات القيادات الشبابية يمثل خطوة أساسية لتعزيز إدارة محلية أكثر شمولاً وفاعلية، وتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المبادرات والبرامج التنموية داخل مناطقهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز حضور الشباب في العمل العام، وتطوير دور المجالس المحلية المنتخبة، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأعضاء وتأهيلهم للمساهمة في دعم التنمية المحلية وتحقيق مشاركة شبابية أوسع في إدارة الشأن المجتمعي.