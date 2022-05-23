وزارة الشباب بالحكومة الليبية تستعد لإطلاق مشروع الإسكان الشبابي

التقى وزير الشباب بالحكومة الليبية المهدي شعيب، اليوم الاثنين، مع مدير صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.

وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الصندوق والاستعداد لإطلاق مشروع الإسكان الشبابي الذي تشرف عليه الحكومة الليبية برعاية وزير الشباب.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الوزير تأكيده، بأن مثل هذه المشروعات لها مردود إيجابي في بناء الأسر الليبية وحل مشاكل الشباب وخاصةً مشكلة السكن التي اثقلت كاهلهم وأصبحت عائق أمامهم.

كما أكد وزير الشباب بأن الحكومة سيكون من ضمن أولوياتها وضع الحلول المناسبة لكافة مشاكل الشباب وستكون في مقدمتها مشكلة السكن.