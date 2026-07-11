وزارة الشباب تستعد لإطلاق «منصة قرار» لمراقبة انتخابات المجالس المحلية

اطّلع وزير الشباب هيثم الزحّاف، بحضور المستشار القانوني بوزارة الشباب محمد الشتيوي، وبرفقة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، على منصة “قرار” المخصّصة لمراقبة العملية الانتخابية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب أن منصة “قرار” يُنتظر إطلاقها رسميًا بالتزامن مع المرحلة الثانية من الانتخابات، التي تشمل 28 بلديةً، حيث توفّر مجموعةً من الأدوات المتقدمة لتحليل بيانات يوم الاقتراع بدقةٍ، إلى جانب مؤشراتٍ تفصيليةٍ وتقاريرَ لحظيةٍ حول سير العملية الانتخابية.

وأضافت الوزارة أن المنصة تضم أيضًا شاشةَ عرضٍ مباشرٍ تُمكّن من متابعة مجريات التصويت لحظةً بلحظةٍ، بما يعزّز مبادئ النزاهة والشفافية، ويوفّر مؤشراتٍ حقيقيةً حول سير العملية الانتخابية.

ويأتي استعراض المنصة ضمن استعدادات وزارة الشباب لاستكمال المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب، في إطار جهودها لتوظيف الحلول الرقمية في دعم الرقابة على العملية الانتخابية، ورفع كفاءة متابعة مجرياتها، وفق ما أعلنته الوزارة.