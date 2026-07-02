وزارة الشباب تطلق «برنامج القيادات الشبابية» ضمن صيف الشباب 2026

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن انطلاق التسجيل في مبادرة “القيادات الشبابية” ضمن فعاليات صيف الشباب 2026، في إطار برامجها الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم في مجالات القيادة والمهارات المهنية.

ويستهدف البرنامج الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم القيادية، من خلال تدريب مكثف يمتد لمدة شهر كامل، يحصل المشاركون الذين يجتازونه بنجاح على شهادات معتمدة من الوزارة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات العملية التي تشمل مهارات القيادة والعمل الجماعي، والتواصل والإلقاء، وكتابة المشاريع وإعداد الميزانيات، إلى جانب ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريب المدربين (TOT)، بالإضافة إلى محاور تتعلق بالمبادرات المجتمعية وصناعة الأثر.

كما يشهد البرنامج في ختامه تنظيم “هاكاثون تحديات البلديات”، حيث يعمل المشاركون ضمن فرق شبابية على تطوير أفكار وحلول مبتكرة لمعالجة تحديات حقيقية تواجه البلديات، وذلك أمام لجنة تحكيم متخصصة لتقييم المشاريع المقدمة.

وأوضحت وزارة الشباب أن تنفيذ البرنامج سيكون خلال الفترة الممتدة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن عدد المقاعد محدود، وأن عملية الاختيار ستتم بعد مراجعة طلبات التسجيل.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط المخصص، للاستفادة من الفرصة والانخراط في البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إعداد جيل قيادي قادر على المساهمة في التنمية وصناعة القرار المجتمعي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز قدرات الشباب الليبي وتمكينهم من أدوات العصر الحديثة في مجالات الإدارة والابتكار وريادة الأعمال.