وزارة الشباب تعتمد «القوائم النهائية» وتطلق الدعاية الانتخابية

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، عبر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، اعتماد القوائم النهائية للمرشحين في البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب، إيذانًا ببدء مرحلة الدعاية الانتخابية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة الدعاية الانتخابية انطلقت عقب إعلان القوائم النهائية، على أن تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي المقرر يوم الجمعة 10 يوليو 2026، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة المركزية أن جميع الحملات الانتخابية يجب أن تلتزم بالقواعد المنظمة خلال فترة الدعاية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء عادلة ومنظمة.

هذا وتندرج انتخابات المجالس المحلية للشباب ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صناعة القرار على المستوى المحلي، عبر مجالس تمثل مختلف البلديات وتدعم العمل الشبابي في أنحاء البلاد.