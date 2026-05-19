وزارة الشباب تعيد تشكيل لجنة «الطعون الانتخابية»

أصدر وزير الشباب في وزارة الشباب حكومة الوحدة الوطنية، قراراً رقم (224) لسنة 2026 ميلادية بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية للشباب.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العملية الانتخابية للمجالس المحلية للشباب، وتعزيز آليات النظر في الطعون بما يضمن الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل الانتخابات.

ونص القرار على إعادة تشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برئاسة صالح سعيد رجب التيلاني، وعضوية كل من محمد عثمان أحمودة الزيداني، والحسين صالح الحسين الهليب، وحاتم علي خو، وعبد المنعم محمد حمادي.

وأوضح القرار أن اللجنة تتولى مهام دراسة الطعون الانتخابية المقدمة بشأن انتخابات المجالس المحلية للشباب، على أن ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى وزير الشباب لاعتمادها.

كما نص على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تنظيمية تتخذها وزارة الشباب لتعزيز إدارة الانتخابات المحلية للشباب وتطوير آليات الفصل في النزاعات الانتخابية بما يدعم الاستقرار الإداري للعملية الانتخابية.

المفوضية العليا للإنتخابات تعلن نشر القائمة الأولية لمرشحي نقابة القصابين وتجارة اللحوم

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة لـ المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عن نشر القائمة الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة لنقابة القصابين وتجارة اللحوم بأنواعها.

وأوضحت المفوضية أن القائمة الأولية ستكون متاحة للاطلاع لمدة يومين، ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك وفق الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية للنقابات المهنية.

وأشارت إلى فتح باب الطعون أمام المترشحين أو المعنيين بالقائمة، على أن تُقدم الطعون خلال مدة قانونية محددة تبلغ يومين من تاريخ النشر، وفق الضوابط المعتمدة في تنظيم انتخابات النقابات والاتحادات المهنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل العملية الانتخابية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وضمان حق الاعتراض والمراجعة، بما يضمن سير الانتخابات المهنية وفق الأطر القانونية المعمول بها.