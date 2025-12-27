«وزارة الشباب» تفتتح مركزاً جديداً في سيناون.. تكثيف التنسيق مع الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية افتتاح مركز رعاية الشباب شهداء عين علي المستحدث بمنطقة الشعواء في بلدية سيناون، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية للقطاع الشبابي في منطقة حوض غدامسً.

وأوضحت الوزارة أن الافتتاح جاء تزامنًا مع الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال، وشهد حضور وزير الشباب فتح الله الزني، وعميد بلدية سيناون ربيع قنيدي، ومختاري المحلات، ورئيس مجلس الشباب العام، إلى جانب الهيئة التطوعية بالمركزً.

وأشارت إلى أن المركز يُعد إضافة نوعية لمشاريع المرافق الشبابية التي أطلقتها الوزارة، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة تمكّن الشباب من تنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم الحياتية، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بصورة فاعلةً.

ويضم المركز قاعات مخصصة للتدريب وبناء المهارات، وصالة للألعاب الرياضية والترفيهية، وقاعة للبودكاست وإذاعة الشباب، إلى جانب قاعات للأنشطة الثقافية، بما يفتح آفاقًا متنوعة أمام الشبان والشابات للتعبير الإبداعي والتعليم المدني والمشاركة المحليةً.

وفي سياق متصل، شاركت وزارة الشباب في اجتماع تنسيقي مشترك مع فريق العمل المعني بالشباب في ليبيا التابع للأمم المتحدة، بحضور لجنة أهداف التنمية المستدامة بمجلس النواب، ومشاركة وكالات أممية ومؤسسات وطنية ذات صلةً.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز مشاركة الشباب، وتطوير القوانين الصديقة لهم، وتوظيف البيانات في دعم صنع القرار، إلى جانب توسيع فرص تنمية المهارات والابتكار، وتعزيز المبادرات البيئية المرتبطة بالمناخ، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاصً.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تعكس توجهًا عمليًا لتحويل أولويات الشباب إلى سياسات وبرامج واستثمارات ملموسة، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في مسار التنمية الوطنيةً.