وزارة الشباب تقدم التعازي باغتيال هنية في السفارة الفلسطينية

قدم وفد من رؤساء المجالس المحلية للشباب على مستوى البلديات واجب العزاء لأبناء الشعب الفلسطيني، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية”.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للسفارة الفلسطينية لدى ليبيا،السبت، وكان في استقباله السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد الرحال رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية.

بدوره، أشار السفير الفلسطيني إلى جهود وزارة الشباب وعلى رأسها السيد الوزير فتح الله الزني، التي تعكس دور الشباب الليبي في المواقف الوطنية والقومية عموما، وشكرهم على الوقوف إلى جانب إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في هذا المصاب الكبير.