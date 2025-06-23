تمكين الشابّات في زوارة.. مركز جديد لتطوير المهارات وبناء الثقة بالنفس

في إطار سعيها لتعزيز تمكين الشابات وتوفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهن، افتتحت وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمة جمعيات البلديات الهولندية، مركز رعاية الشابات في مدينة زوارة، ويهدف المركز إلى تقديم فرص تدريبية وتأهيلية تعزز من قدرات الشابات على الصعيدين الاجتماعي والمهني.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية طرمال، ومدير فرع وزارة الشباب بالساحل الغربي، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات الاجتماعية من المدينة وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب المهتمين بشؤون تمكين الشابات، ويُعتبر هذا الافتتاح خطوة نوعية نحو بناء مؤسسات دعم الشباب في مختلف المجالات.

ويُعد المركز مساحة آمنة ومجهزة لاستقبال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الحياتية والمهنية للشابات، بما يسهم في تمكينهن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية المجتمعية.