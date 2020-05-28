وزارة الصحة البرازيلية.. «25» ألف حصيلة وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1086 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25598 حالة.

وسجلت البرازيل خلال اليوم الأخير 20599 إصابة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الإصابات إلى 411 ألفا و821 حالة.

وتشهد البرازيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكورونا، حيث بلغت الحصيلة اليومية يوم الثلاثاء أكثر من 16 ألف إصابة جديدة.

ويذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لانتشار كورونا.