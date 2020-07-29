وزارة الصحة بطرابلس تشرع بفرز الحالات المرضية

فرق الاستجابة السريعة التابعة لإدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، قامت في فرز وتصنيف الحالات المرضية التي تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل وحدة الفرز التي أنشئت مؤخرًا بمستشفى طرابلس الجامعي .

وكانت وزارة الصحة قد خصصت في إبريل الماضي مجمع “عيادات زاوية الدهماني” أول نقطة لاستقبال وفرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية ، يديرها فريق طبي مكون من اثني عشر متخصصًا في التعامل مع حالات الاشتباه وجمع المعلومات عنها وإخضاعها لفحص الرئتين باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب، وأخذ مسحة من الأنف.

وبحسب ما أفاد به المكتب الأعلامي للصحة عبر صفحته علي الفيسبوك، قد فعّلت وزارة الصحة نقطة فرز أخرى بالعيادات الخارجية بمستشفى “الأستقلال” بطرابلس في يونيو الماضي، وتتولى الفرق الطبيّة العاملة بالعيادات الخارجية التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات المخبرية ( IGG-IGM )، وجمع المعلومات المتعلقة بتاريخ السفر ومخالطة أشخاص مصابين، وأخذ مسحة من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا باستخدام (Nasal Swap) وإرسالها للمختبر المرجعي للتأكد من الإصابة أو عدمها.

أيضًا خصصت وزارة الصحة الطابق الخامس من مستشفى “الأستقلال” بطرابلس لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني من إصابات تنفسية حادة، بعد أن تم تجهيزه بكامل الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي.