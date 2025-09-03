وزارة الصحة تبحث آفاق التعاون مع إيطاليا في المجال الطبي

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء عقد مع سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيرتي، سُبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال وكيل عام وزارة الصحة – المكلّف بمهام الوزير في حكومة الوحدة الوطنية– محمد علي الغوج، للسفير الإيطالي، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، حيث تناول اللقاء آفاق توسيع مجالات الشراكة الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من التخصصات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ برامج لتبادل الأطباء والتدريب في مجالات الطب العام والطوارئ، إلى جانب تنفيذ برامج توأمة بين المستشفيات الليبية والإيطالية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تشغيل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تصنيع الأدوية.

استمرار زيارات فرق وزارة الصحة لتقييم المرافق الصحية بمسلاتة

تواصلت زيارات اللجان الميدانية المُشكلة بقرار من وكيل عام وزارة الصحة – المكلّف بمهام الوزير – محمد الغوج، وذلك في إطار خطة شاملة لتقييم واقع الخدمات الطبية ورفع جاهزية المرافق الصحية في مختلف المدن.

وشملت الزيارات التي أُجريت يوم أمس عددًا من المرافق الحيوية في مدينة مسلاتة، أبرزها مستشفى مسلاتة العام، ومستشفى القروي بن ناصر، حيث قام أعضاء اللجان بتفقد البنية التحتية، والكوادر، والإمدادات الطبية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ضمن جهود تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته. ومن المقرر أن تُعد اللجان تقارير فنية شاملة تتضمن الملاحظات والتوصيات العملية، بهدف معالجة التحديات، وتطوير الأداء، وضمان استمرارية تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

أكثر من 11 ألف حالة طارئة تعامل معها مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية خلال النصف الأول من 2025

أصدر قسم الإحصاء والتوثيق الطبي بمستشفى أبوستة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر تقريرًا نصف سنويًا يُبرز حجم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025.

وأوضح التقرير أن قسم الإسعاف والطوارئ تعامل مع 11,900 حالة طارئة، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 7,451 حالة خلال نفس الفترة.

كما استقبل قسم الأشعة 6,891 حالة، في حين تعامل قسم وظائف الرئة مع 2,182 حالة، وسُجل 411 حالة دخول لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى.