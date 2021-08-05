وزارة الصحة تبحث آلية التعاون مع تركيا في ملف كورونا

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، والوفد الطبي التركي المرافق له، بحضور مبعوث وزارة الخارجية الليبية، ومدير مركز مصراتة الطبي، ومدير جهاز الإسعاف الطبي، ومدراء إدارات ديوان وزارة الصحة.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون الصحي المشترك بين ليبيا وجمهورية تركيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء، بالوفد التركي، وشكره على تلبية الدعوة لتقديم المساعدة للشعب الليبي في مجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأثنى وزير الصحة على الدور الفعال الذي يقوم به جهاز الإسعاف في جائحة فيروس كورونا المستجد، ومساهمته الكبيرة في نقل الاحتياجات والمستلزمات وتقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها داخل مدن ليبيا المختلفة.

كما تقدم الوزير خلال اللقاء، بالشكر لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة، الخط الدفاعي الأول، على كل مجهوداتهم المبذولة لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، ومساهمتهم الكبيرة في نجاح العمل داخل مراكز العزل المختلفة.

من جانبه، قدم السفير شكره لوزارة الصحة على حسن الاستقبال، وأكد على حرص الجانب التركي على تلبية الدعوة الموجهة لهم بأقصى سرعة، وأبدى سعادته بمشاركة التجربة الصحية التركية في مجال مجابهة الجائحة مع ليبيا.

كما أبدى السفير إعجابه بالعاملين في مراكز العزل، ومدى عملهم بجدية وجهد عاليين رغم الظروف الصعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وعقِب مراسم الاستقبال، التقى الوفد الليبي والمتمثل في مدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير مركز مصراتة الطبي، ومدير جهاز الإسعاف الطبي، مع الوفد التركي، وذلك من أجل وضع اللَبِنات الأخيرة في البروتوكول الموحد لآلية التعاون من أجل تذليل الصعوبات في مراكز العزل، ودعم العناصر الطبية والطبية المساعدة في هذه المراكز، والعمل على تدريب قصير المدى على كيفية التعامل مع مصابي كورونا في العنايات أو الأقسام.

هذا وسيقوم الوفد الطبي التركي بزيارة إلى مراكز العزل والفلترة بمدينة طرابلس لتقييم الوضع الصحي وتحديد الاحتياجات والوقوف على أهم المشاكل.

يُشار إلى أن الوفد الطبي سبق الاجتماع بزيارة إلى مراكز العزل والفلترة بمدينتي مصراته وزليتن، وتم تحديد أهم المعوقات والاحتياجات.