وزارة الصحة تبحث الملف الصحي في مناطق الجنوب الليبي

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعاً اليوم السبت، بديوان الوزارة في طرابلس، مع الدكتورة راضية جداوي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأهم الاحتياجات التي تُعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب.

كما تم التتطرق خلال الاجتماع إلى ملف جائحة كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أكد الدكتور الزناتي على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة.

ونقل المكتب الإعلام بالوزارة عن الزناتي قوله، إن القطاع الصحي في الجنوب الليبي على رأس أولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا.

من جهتها أكدت الدكتورة الجداوي على أنهم على تواصل دائم بوزارة الصحة، وأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي، وفق قولها.