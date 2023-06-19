وزارة الصحة تبحث تسديد الديون المستحقة بمستشفيات تركيا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 يونيو 2023 - 21:31 | آخر تحديث: 20 يونيو 2023 - 00:36 نُشر: الإثنين، 19 يونيو 2023 - 21:31
ليبيا
أكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين

التقى مسؤولون بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع وفد من وزارة الصحة التركية، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، أبرزها، تبادل الخبرات وتدريب العاملين الصحيين العاملين بالمرافق الصحية في ليبيا، فضلًا عن دعم البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة الليبية، ودعم الخدمات العلاجية بمركز مصراتة للعلاج الطبيعي.

كما ناقش الجانبان ملف تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى بالمستشفيات والمراكز التركية.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين في سبيل تطوير النظام الصحي والاستفادة من الخبرات.

آخر تحديث: 20 يونيو 2023 - 00:36
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