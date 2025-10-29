وزارة الصحة تبحث تسريع تنفيذ المشاريع

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا موسعًا مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وشارك في الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير محمد الغوج والمدير العام للجهاز ومساعده، بالإضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ذات الاختصاص من الجانبين.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وناقش التحديات الميدانية والفنية التي تواجه مراحل التنفيذ ووضع الحلول العملية لتذليلها.

وأكد الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في المرافق الصحية قيد الإنشاء في مختلف المدن والبلديات ضمن خطة “عودة الحياة”.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها لتصل إلى جميع المواطنين.