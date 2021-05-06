وزارة الصحة تبحث تطوير القطاع مع الولايات المتحدة

رحب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير القطاع الصحي في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير عبر تقنية “زووم” مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأكد السفير نورلاند خلال الاجتماع، على دعم بلاده للقطاع الصحي في ليبيا؛ كما أبدى استعداد الشركات الأمريكية للتعاون في القطاع الصحي وخاصة فيما يخص توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومدى الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الوبائي العالمي والمتمثل في وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف جميع الجهود للقضاء عليه من خلال مناقشة آلية توفير اللقاحات.