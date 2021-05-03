وزارة الصحة تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

استقبل وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بمكتبه في طرابلس، يوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة كيت انجليش، بحضور مكتب التعاون الدولي ومستشاري الوزير.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء دار حول وضع الجائحة بالبلدين وكذلك الوضع الصحي بشكل عام، وإمكانية التعاون في المجال الصحي.

وأكدت كيت أن بلادها على استعداد للوقوف مع ليبيا في المجال الصحي، وبأنهم داعمون لتطوير القطاع الصحي ومستعدون للتعاون فيما ترونه مفيداً للقطاع.

وفي كلمتها أثنت كيت، على دور وزير الصحة في هذه الظروف، مشيرةً إلى أنهم يأملون أن يقدمو دعماً للقطاع عن طريق وزارة الصحة.

من جانبه شكر وزير الصحة كيت على رغبتهم في دعم القطاع الصحي، لافتاً إلى أن ليبيا تفتح أبوابها للتعاون في شتى المجالات والتخصصات المختلفة سواء كانت تدريب أو مشاركة أو تعاون.

كما نوه الدكتور الزناتي على ضرورة تعزيز الصحة النفسية وأهميتها خصوصاً بعد فترة من عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد.

واعتبر وزير الصحة أن الصحة النفسية هي حجر زاوية في بناء قدرات مؤهلة، ويجب الاهتمام والتعاون في هذا المجال.

إلى ذلك، أكدت كيت بأنهم مهتمون بالتعاون مع ليبيا وأن ليبيا لديها علاقة تاريخية مميزة مع بريطانيا، وأنهم سيطّلعون على رؤية الوزير في برنامج توطين العلاج بالداخل، وإمكانية توطين الخبرات داخل المؤسسات الطبية الليبية، وذلك بإرسال خبراء متخصصين في هذا المجال.