الصحة تبحث تعزيز السعة السريرية للمستشفيات المركزية في طرابلس

بحث وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، المهندس سامي العبش، آليات رفع السعة السريرية بعدد من المستشفيات المركزية في طرابلس، ضمن جهود دعم جاهزية المرافق الصحية وتحسين قدرتها على الاستجابة للطوارئ والحالات الطبية المختلفة.

وتناول الاجتماع استكمال أعمال الصيانة والتجهيز للأقسام الحيوية في مستشفى الحوادث أبو سليم، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى السكري والغدد الصماء، ومستشفى الأطفال التعليمي طرابلس، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة، بما يشمل أقسام الإيواء والعناية الفائقة وحضانات حديثي الولادة، بهدف رفع السعة السريرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التنسيق ضمن جهود وزارة الصحة بالتعاون مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدعم البنية التحتية الصحية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العلاجية في العاصمة طرابلس، بما يسهم في تطوير أداء النظام الصحي وتعزيز جاهزيته لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.