وزارة الصحة تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بالمشاريع وتطوير الخدمات

استقبل الوكيل العام لوزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، هنري فريدريك، ممثل البنك الدولي في ليبيا، في اجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات الصحية المشتركة بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى المشاريع الصحية الجارية، وفي مقدمتها مشروع الرعاية الصحية الأولية، الإنفاق الصحي، وخدمات التطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية.

كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه استكمال هذه المشاريع، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير المعدات الطبية الحديثة.

من جهة أخرى، ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلي، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التأمين الصحي والإصلاح المالي والاقتصادي للقطاع الصحي.

وتم التأكيد على أهمية دمج تقنيات التحول الرقمي، مثل نظم المعلومات الصحية، الدفع الإلكتروني، وأتمتة الخدمات، لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة.