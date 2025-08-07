وزارة الصحة تبحث مع سفير صربيا سبل تعزيز التعاون الصحي

بحث وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد علي الغوج، مع سفير جمهورية صربيا لدى ليبيا، رودغان دودوروفيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة التعاون الدولي.

وناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل تبادل الكوادر الطبية، وبرامج التدريب في مجالات الطب العام والطوارئ، إلى جانب تبادل الأساتذة بين المؤسسات التعليمية الصحية.

كما تطرق اللقاء إلى تنفيذ برامج توأمة بين المستشفيات الليبية والصربية، وتطوير برامج التمريض التخصصي، فضلاً عن التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، والتدريب في الصيدلة السريرية والتفتيش الدوائي.

واتفق الطرفان على تنظيم وتبادل الزيارات الفنية، وتشكيل وفد فني ليبي لزيارة صربيا في الفترة المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون العملي بين البلدين في القطاع الصحي.