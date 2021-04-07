وزارة الصحة تبحث مع فريق طبي فرنسي توطين العلاج بالداخل

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية د. علي الزناتي بفريق طبي من جمهورية فرنسا، وذلك ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الفريق الطبي الفرنسي كان قد أجرى في السابق العديد من العمليات الجراحية بمستشفى بنغازي الطبي ضمن فريق متخصص منها جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والشرايين وجراحة عمليات الأورام وجراحة الأطفال، وغيرها من الجراحات الدقيقة مما لاقت إقبال كبير ونجاحات على صعيد العمليات الدقيقة.

وأكد وزير الصحة أن الهدف من هذه الخبرات هو توطين العلاج بالداخل لما يوفره من وقت وجهد خدمةً للمريض بدلاً من الذهاب للعلاج بالخارج، وأضاف: “نأتي بمن يُقدم الخدمة لمرضانا بالداخل بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية”.

من جانبهم أكد الأطباء على جاهزيتهم للبدء كفريق طبي متكامل في جميع التخصصات للعمل داخل المستشفيات الليبية وأنهم على استعداد لتدريب الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

هذا وأعطى الوزير الضوء الأخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة لتوطين العلاج بالداخل لما له من توفير وقت وجهد وترشيد للإنفاق والأهم تقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض، بحسب الوزارة.