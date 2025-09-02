الصحة تبدأ توزيع الدفعة الأولى لـ«أقلام الإنسولين» بمستشفى في طرابلس

باشر جهاز الإمداد الطبي صباح اليوم توزيع شحنة من أقلام الإنسولين إلى مستشفى السكر في طرابلس، ضمن الخطة المعتمدة من وزارة الصحة لضمان إيصال الأدوية الأساسية لمرضى السكري بشكل منظم ومنسق.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يأتي هذا التوزيع تأكيدًا على التزام الوزارة بتطبيق الآلية الرسمية المعتمدة لضمان وصول الدواء لمستحقيه بشكل عادل ومنتظم، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحد من نقص الأدوية الأساسية في المرافق الصحية المختلفة.

هذا ويعاني مرضى السكري في ليبيا منذ سنوات من نقص مستمر في الأدوية الأساسية، خاصة الإنسولين، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، وتأخر شحنات الاستيراد، وتأثير الأزمات الأمنية والاقتصادية على سلسلة التوريد.

وفي محاولة لضمان استقرار توفر العلاج، وضعت وزارة الصحة خطة رسمية لتوزيع الأقلام بشكل منتظم على المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، مع التركيز على المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى السكر بطرابلس، لضمان وصول العلاج إلى أكبر عدد من المرضى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية الصحية، وتحسين متابعة الحالات المزمنة، وتقليل المضاعفات الناجمة عن نقص الإنسولين، بما يسهم في حماية حياة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.